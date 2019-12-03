Экс-президент США Картер госпитализирован

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу в американском штате Джорджия из-за инфекции, сообщили в организации «Центр Картера».

Картер, которому в ноябре провели операцию, в конце прошлой недели был доставлен в больницу в штате Джорджия из-за «инфекции мочевыводящих путей», передает ТАСС.

«Он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет скорого возвращения домой», – сообщили представители «Центра Картера».

Напомним, в мае Картер перенес операцию после перелома шейки бедра. В марте Картер стал самым долгоживущим среди всех президентов США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как бывший президент США пошел наперекор всей американской элите.