Участники патриотического форума рассказали о подготовке ко Дню Победы

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»

Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания сенсационного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились?  Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России – гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Зеленский продемонстрировал презрение к жителям Донбасса

Зеленский выбирает агрессивную риторику против жителей ДонбассаФото: president.gov.ua
Президент Украины выступил с программным интервью за несколько дней до встречи в «нормандском формате». Зеленский обозначил крайне противоречивое и порою даже презрительное отношение к тем, кто восстал с оружием против совершенного в Киеве переворота – жителям Донбасса. Какой рецепт взаимодействия с этими гражданами Украины предлагают действующие украинские власти? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...

Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Участники патриотического форума рассказали о подготовке ко Дню Победы

                 3 декабря 2019, 20:45
              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова,
              Оксана Борисова,
              Анастасия Куликова

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              В музее Победы открылся Всероссийский патриотический форум, собравший более 700 активистов. Его участники рассказали газете ВЗГЛЯД о том, как в разных регионах России готовятся к 75-летию Победы. В самом же музее открылся мультимедийный зал «Лица Победы». Причем, кнопку «старт» нажал ветеран войны Николай Чадаев.

              Форум начался утром во вторник с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие министр культуры, председатель и глава попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и Сергей Иванов, а также сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, которая одновременно занимает пост ответственного секретаря Поискового движения России (ПДР).

              Само заседание Форума открылось в Музее Победы на Поклонной горе. В нем принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Ветеран войны, почетный гражданин Рязанской области Николай Кузьмич Чадаев, которому недавно исполнилось 94 года, рассказал участникам заседания о своем боевом пути в составе Первого Украинского фронта. По завершении рассказа Николай Чадаев открыл уникальную экспозицию «Лица Победы». Это масштабный мультимедийный проект, в котором может принять участие любой желающий, рассказав о том, как воевали представители его семьи, показать фотографии.

              Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, во Всероссийском патриотическом форуме принимают участие представители всех 85 регионов страны. Руководители патриотических объединений представили на нем федеральные проекты, приуроченные к 75-летию Победы. По итогам запланировано около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных. Открытие мероприятия было приурочено к 3 декабря. Это новая памятная дата – День неизвестного солдата, учрежденная по инициативе ПДР. Кстати, весь 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

              Выступая на форуме, Сергей Кириенко отметил, что в Год памяти и славы необходимо сделать все для увековечения памяти, сделать все, чтобы подрастающее поколение, также, как и их предшественники, росло с чувством гордости за великую Победу, за подвиг отцов, дедов и прадедов.

              О подготовке нового особенного проекта в честь Года памяти и славы газете ВЗГЛЯД в кулуарах Форума рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, Елена Цунаева: «С прошлого года мы начали реализовывать масштабный проект «Без срока давности». Он посвящен сохранению памяти жертв среди мирного населения, пострадавшего от рук военных преступников». 

              По ее словам, проект очень разноплановый, поэтому у ПДР много партнеров: архивисты, РВИО, Музей Победы. Среди направлений – поиски в архивах, рассекречивание и публикация документов. Затем начнется поисковая работа на местах массовой гибели людей по результатам архивных исследований и просветительская деятельность.

              «Мы много говорим о героях и их подвигах, но надо помнить, что случилось бы, если бы в той войне гитлеровцы победили. Чтобы никогда и никто не мог поставить знак равенства между армиями Германии и Советского Союза. Мы хотим, чтобы молодежь понимала, в чем был ужас той войны и того режима, который нам готовили нацисты», – добавила она.

              «Одним из главных итогов этого года должен стать поиск новых форматов, чтобы молодой человек будущего, у которого уже не будет счастья общения с ветеранами, мог понять, почему мы так трепетно относились к этому дню. Чтобы спустя десятилетия для молодежи было делом чести прийти к могилам павших, и они чувствовали не только скорбь, но радость и гордость за то, что у нас были эти солдаты», – отметила Елена Цунаева.

              По итогам форума будет сформирована команда, которая поможет провести многие памятные мероприятия в регионах. Во многих из них подготовка к празднованию 75-ой годовщины Победы уже идет полным ходом, например, на Алтае.

              «Поскольку на Алтае нет мест сражений, там не проходила линия фронта, мы пытаемся устроить зрелищный парад. Организовать его нам помогают власти соседних регионов. Обычно, на параде у нас проходит старый ЗИЛ-157, переделанный в «Катюшу», мы его покрасили. Недавно нами был найден мотоцикл военных времен. Хотим его отреставрировать и тоже выпустить на парад. В следующем году хотим, чтобы техники было больше. Важно, чтобы он прошел на достойном уровне, запомнился зрителям», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель Ассоциации военно-патриотического воспитания Республики Алтай Елена Филиппова. 

              По ее словам, также в планах активистов ассоциации – принять участие в международных вахтах памяти, помочь вывозить желающих молодых людей на раскопки в места боев в поисковые экспедиции, продолжила она.

              Кроме того, есть желание провести военно-историческую реконструкцию, разыграть боевые сцены. «Мы хотим в течение лета, с мая по сентябрь, проехать по всем районам и вместе с детьми провести для жителей реконструкции фрагментов Великой отечественной войны», – пояснила собеседница. 

              Руководитель штаба челябинского отделения «Бессмертного полка России» Елена Скорнякова рассказала, что в их области реализуется проект «Южный Урал. Опорный край Победы», который был поддержан Фондом президентских грантов. «В рамках этого проекта в России впервые создается книга с технологиями дополненной реальности «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир». Она состоит из 60 историй, 30 из которых – о героях Советского Союза, воинах, и 30 историй о людях, которые совершали трудовые подвиги в тылу», – поделилась она с газетой ВЗГЛЯД. 

              По словам Скорняковой, книга представляет собой сюжетные, графические истории, которые обеспечены специальными кодами, – если на них навести смартфон, можно посмотреть историю в видеоформате. Жанр книги ориентирован на молодежь и поэтому напоминает комиксы, но поскольку такие термины в данном случае несколько неуместны, издатели называют его произведением о Великой отечественной войне с элементами художественной графики. 

              «Книга издается большим тиражом. Каждая школьная библиотека Челябинской области, и даже часть сельских библиотек, получит эту книгу в дар», – отметила руководитель штаба. Также будет организован марафон, в рамках которого авторы книги проедут по всей области. Своеобразный тур начнется в конце апреля и продлится до конца 2020 года с передвижной выставкой, которая сопровождается технологиями дополненной реальности. 

              В Костроме к 9 мая запланировано открытие мемориала «Колокол памяти» в парке Победы, воздвигнутого в память о пропавших без вести солдатах, рассказал газете ВЗГЛЯД глава местного отделения ПДР Сергей Шиянов. «Монумент состоит из двух частей. Первая часть – колокол, который будет отлит из металла, найденного поисковиками на местах боев. Набат будет звучать в определенные даты как напоминание. Вторая – это сломанная церковная арка из старого красного кирпича. В самом верхнем углу – журавли, которые будто поднимаются под колокол. А в середине будут две ладони из белого гранита, которые держат капсулу медальона с запиской. Она как будто дает нам надежду, что мы однажды узнаем судьбу пропавших без вести солдат», – пояснил глава костромского отделения.

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