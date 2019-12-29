В Лондоне появились антисемитские граффити

На стенах синагоги, а также нескольких других зданиях в Лондоне во время Хануки – восьмидневного иудейского праздника света – появились надписи антисемитского содержания, сообщает The Guardian.

По данным издания, граффити изображают звезду Давида – священный символ иудеев – рядом с числами «9» и «11» – датой серии терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Как поясняет Guardian, сторонники популярной теории заговора утверждают, будто в трагедии якобы могут быть виноваты евреи.

Местная полиция расценивает граффити как преступление на почве ненависти и ведет расследование, однако задержаний пока сделано не было.

В субботу у синагоги в пригороде Нью-Йорка произошло нападение с ножом. Неизвестный ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал. Полиция задержала подозреваемого в нападении.

Израильский президент Реувен Ривлин признался, что его шокировала и возмутила атака у синагоги в Нью-Йорке, и призвал совместными усилиями бороться с ростом антисемитизма.