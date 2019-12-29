МВД Боливии призвало выслать испанских дипломатов

Глава МВД Боливии Артуро Мурильо призвал выслать ряд испанских дипломатов.

В пятницу полиция не позволила пройти в резиденцию посла Мексики людям, сопровождавшим поверенную в делах Испании. Полиция объяснила свои действия тем, что они скрывали лица.

Мурильо заявил, что обратится к президенту и МИД Боливии, которые, как он надеется, попросят испанских дипломатов покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на Pagina Siete

«Они не могут приезжать и делать, что хотят», – сказал глава МВД.

Действия дипломатов в Боливии расценили как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и злоупотребление дипломатическим иммунитетом.

Мексика перед этим пожаловалась на то, что полиция Боливии выставила оцепление вокруг посольства в Ла-Пасе, где получили убежище несколько боливийских экс-министров.

Напомним, на фоне беспорядков занимавший пост президента Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Он улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Моралес не исключил, что в стране будет гражданская война.