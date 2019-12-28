Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают облачность, местами небольшой снег, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит минус 1 – плюс 1 градус. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 4 – плюс 1 градуса, ожидается мокрый снег. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.