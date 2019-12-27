В российском регионе запретили продажу снюса несовершеннолетним

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение, ограничивающее продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса), сообщили в пресс-службе областного правтельства.

Распоряжение подписано в связи с «участившимися случаями отравления» несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующими законами.

В декабре Минздрав потребовал запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.

В понедельник в Совфеде рассмотрели обращение к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.