Захарова разоблачила фальсификацию Павловского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.

Захарова в своем Facebook привела цитату из интервью Павловского, в котором тот «приписал» главе МИД Сергею Лаврову утверждение о том, что девочку убили.

По мнению Захаровой, у политолога получилось «пространное интервью на тему изобличения власти», один из тезисов материала – «власть использует технологию фальсификации».

«Глубокий и, опять же, как говорили раньше, фундированный анализ ситуации. Емкие обороты, наукообразные формулировки. Красота. Один маленький нюанс: Лавров никогда не говорил об убийстве берлинской девочки. Ни публично, ни на переговорах, ни в нотной переписке ни Лавров, ни посол России в Германии, ни официальный представитель МИД ни разу не заявляли, что «история с убийством полностью правдива», – прокомментировала Захарова.

Она отметила, что российские дипломаты регулярно и настойчиво требовали от властей Германии предпринять все меры для расследования исчезновения девушки, а по факту ее обнаружения установить причины.

«Международный масштаб эта тема получила после того, как тревожная информация, озвученная ближайшими родственниками несовершеннолетней гражданки России, не была внятно прокомментирована со стороны полиции Берлина, которая не торопилась делиться сведениями ни с общественностью, ни с российской стороной», – добавила представитель МИД.

Захарова также рассказала, чем закончилась эта история: дело о похищении закрыли, открыли новое, о совращении несовершеннолетней, по которой проходили двое совершеннолетних граждан Германии. Одного из них приговорили к условному сроку в год и девять месяцев, и денежному штрафу, а второго отпустили, так как обвинение не сумело доказать, что «он был осведомлен о возрасте девочки».

«Смешно получилось у Глеба Павловского: разоблачение фальсификации оказалось фальсификацией», – заключила Захарова.

В начале 2016 года СМИ сообщили, что несколько беженцев из арабских стран похитили и изнасиловали девочку из семьи выходцев из России. Утверждалось также, что расследованием этого случая не занимались. Позже полиция заявила, что хотя девочка действительно пропадала на некоторое время, факт изнасилования или похищения не установлен.

Затем выяснилось, что в ночь «похищения» девочка «из-за проблем в школе» пряталась от родителей в доме своего друга. Сначала молодой человек и его мать проходили по делу изнасилованной свидетелями. Лишь в феврале 2017 года 23-летнему гражданину Германии предъявили обвинение в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней и записи порнографического ролика.