В Подмосковье школьница умерла в бассейне

В подмосковном Воскресенске ученица 11-го класса скончалась в бассейне на свой день рождения, пишут СМИ.

В четверг она пошла во Дворец водного спорта «Дельфин», в раздевалке ей стало плохо, передает «Комсомольская правда».

Ей вызвали скорую помощь, девушку доставили в больницу. У девушки наблюдались судороги и сердечная патология, рассказал собеседник издания в экстренных службах.

Спасти школьницу не удалось, она умерла через полчаса после госпитализации. Причина смерти пока не сообщается.

В ноябре девочка из Махачкалы скончалась в «Артеке», по факту смерти возбуждено уголовное дело.