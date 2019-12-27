Умер автор мюзикла «Хелло, Долли!»

Автор известного бродвейского мюзикла «Хелло, Долли!», лауреат театральной премии «Тони», композитор Джерри Херман скончался в США на 89-м году жизни, сообщили СМИ.

Как сообщила агентству Associated Press его крестная дочь Джейн Дориан, композитор скончался в пятницу в своем доме в Майами из-за осложнений, связанных с болезнью легких, передает РИА «Новости».

Херман известен, прежде всего, как автор бродвейских мюзиклов, таких как «Хелло, Долли!», «Mame» и «La Cage aux Folles». За свою карьеру он пять раз был номинирован на театральную премию «Тони», два раза становился ее лауреатом. В 2009 году он был удостоен награды «Тони» за заслуги в области театрального искусства. В 1964 и 1966 году он получил музыкальную премию «Грэмми». Имя композитора увековечено на голливудской «Аллее славы», он также был принят в «Зал славы авторов песен».