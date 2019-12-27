Глава Общественной палаты подвела итоги года

Секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева рассказала о том, каких результатов удалось добиться общественникам в уходящем году. По ее словам, год был насыщен масштабными проектами и успешно реализованными инициативами.

Михеева рассказала, что 2019 год для ОП «был очень насыщенным». Это был «последний полноценный год работы нынешнего состава Палаты, и мы с коллегами приложили много усилий для активизации нашей деятельности», говорится в сообщении на сайте палаты.

«Хочется успеть сделать как можно больше до истечения срока мандата», – добавила она.

«Подводя итоги, мы можем сказать, что нам есть чем гордиться. По каждому направлению членами Общественной палаты России и региональных палат было реализовано много успешных проектов, которые вызвали широкий общественный резонанс», – добавила Михеева.

Она также рассказала, что в 2019 году ОП старалась «максимально сконцентрироваться на решении конкретных проблем граждан», такого же подхода там планируют придерживаться «в ближайшие полгода».

«Наша основная задача – переходить от решения отдельных проблем к разработке системных мер нормативного характера для предотвращения ухудшения ситуации», – сказала секретарь организации.

«За оставшееся время наших полномочий мы с коллегами планируем реализовать много масштабных инициатив. К примеру, мы запустили онлайн-опрос общественного мнения по положениям законопроекта о домашнем насилии. Проект закона вызвал большой резонанс, у него много как сторонников, так и противников. Для нас важно дать возможность высказаться каждому россиянину. Мнение граждан будет учитываться при проведении общественных слушаний и формировании наших рекомендаций для законодателей», – добавила Михеева.

Кроме того, в начале 2020 года ОП приступит «к ревизии законодательства по НКО, которое не менялось с 1990-х годов».

«Как недавно избранный Секретарь Общественной палаты России я чувствую огромную ответственность за исполнение поставленных целей. И в первую очередь перед своими коллегами, которые поддержали мою кандидатуру и доверили такой пост. В сложившейся ситуации важно не только сохранить, но и усилить нашу работу по всем направлениям. Мне как человеку, который уже на протяжении многих лет трудится на благо Общественной палаты, будет гораздо проще подхватить фронт работы руководителя и довести все начатые проекты до успешного завершения», – подчеркнула секретарь.

По ее словам, приоритетным направлением работы ОП является «общественная экспертиза наиболее важных для общества законопроектов»: «В уходящем году мы провели экспертизу 21 проекта нормативно-правовых актов, из них 14 – в формате нулевого чтения. Этот инструмент общественного контроля отлично себя зарекомендовал. В 2019 году мы провели нулевые чтения по самым острым законопроектам и по итогам дали независимую общественную оценку воздействия предлагаемых решений на сферу законодательного регулирования, а также прогноз развития ситуации».

Отмечается, что «важнейшим примером работы по этому направлению является закон о паллиативной помощи». Здесь ОП «была в авангарде нормотворчества».

«Одним из ярчайших примеров является подписанный президентом России в декабре 2019 года закон о защите прав добросовестных приобретателей. Этот тот случай, когда, не имея права законодательной инициативы, Общественная палата добилась принятия такого закона. Члены Общественной палаты инициировали масштабные обсуждения проблематики, по итогам которых подготовили свои рекомендации и предложения, которые были учтены в законопроекте», – сказала Михеева.

Также организация «активно включилась в решение кризисной ситуации с лекарствами для больных муковисцидозом» и «продолжается работа с общественными советами».

«Палата выступает организатором конкурсов в советы и устанавливает основные требования к кандидатам, а также выдвигает кандидатов на пост председателя. За время работы действующего состава ОП РФ сформирован 31 общественный совет, из них 18 – по новому стандарту деятельности, принятому в 2018 году. Завершена подача документов в 15 советов, сейчас проходит стадия проверки анкет кандидатов», – рассказала секретарь ОП.

Кроме того, «масштабная работа была проведена в отношении общественных наблюдательных комиссий». Так, в 2019 году прошла ротация составов ОНК в 45 регионах России, было подано 1 тыс. 165 заявок, и в результате конкурса в состав 45 ОНК вошли 709 человек, или 60,8% от общего числа кандидатов.

«Успешно реализуется проект по общественному наблюдению на выборах, разработанный и внедренный в 2018 году. В этом году практика общественного наблюдения была продолжена и развита. Были приняты необходимые поправки в законодательство субъектов России, которые позволили привлечь к общественному контролю на региональных выборах почти 40 тыс. наблюдателей», – говорится в сообщении.

Указывается, что «наиболее активно в процессе общественного наблюдения за выборами участвовали региональные общественные палаты»: «В каждом регионе на базе общественных палат либо на базе уполномоченных по правам человека были созданы общественные штабы, в которых работали мобильные рабочие группы. Они выезжали по сигналам на избирательные участки, следили за процессом голосования по видеонаблюдению и в случае, когда видели какие-то подозрительные действия, также выезжали на место для проведения проверки – за время голосования таких выездов было более тысячи».

Усиливается и «взаимодействие между Общественной палатой России и региональными общественными палатами».

«Мы направляем коллегам из регионов запросы по всем нашим проектам и инициативам, учитываем их позицию в заключениях и резолюциях Общественной палаты. Мы поставили задачу по укреплению роли региональных палат в решении наиболее важных социальных проблем на местах и просим коллег оперативно реагировать на резонансные инциденты в своих регионах», – сказала Михеева, отметив, что это «хорошая практика, которую нужно тиражировать во всех регионах страны».

Также в 2019 году Общественная палата запустила «совершенно новый инструмент – подготовку специальных докладов, посвященных анализу тех или иных социальных проблем, вопросов социальной и экономической политики».

«За этот год мы подготовили ряд таких докладов, включая «Десять лет деятельности общественных наблюдательных комиссий в субъектах России»; «Демография-2024: как обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России»; «Участие НКО в реализации услуг в социальной сфере»; «Российский прорыв и задачи гражданского общества»; «Семейная политика: меры поддержки глазами семей»; «Как сохранить село: проблемы занятости населения», – сказала секретарь ОП.

При этом каждый доклад является полноценным исследованием социальной проблематики и содержит рекомендации и предложения по решению актуальных и наиболее острых вопросов.

Материалы специальных докладов, наряду с итогами публичных дискуссий, выездных заседаний, мониторингов, экспертных опросов и общественной экспертизы, составляют проблемную основу ежегодного Доклада о состоянии гражданского общества.

Уходящий год запомнится и масштабными мероприятиями, которые проводила Общественная палата. Это, например, форумы «Сообщество», фестиваль гражданского общества «Добрые люди», конкурс «Мой проект – моей стране!», которые уже стали «визитными карточками» ОП.

«Задача этих знаковых мероприятий в том, чтобы, с одной стороны, помочь некоммерческим организациям улучшить качество своей работы, с другой стороны, рассказать людям, кто такие НКО и как они работают. Это способствует повышению уровня доверия к некоммерческим организациям и привлечению большего количества людей к волонтерской деятельности», – пояснила Михеева.

Отмечается, что самым ярким мероприятием лета 2019 года стал фестиваль «Добрые люди», который ОП проводила в Парке Горького. Почти 500 тыс. человек стали гостями фестиваля и приняли участие в мастер-классах, лекциях и благотворительных акциях. Фестиваль познакомил жителей и гостей столицы с результатами работы успешных общественных проектов, которые помогают решать важнейшие социальные проблемы. На ярмарке фестиваля «Добрые люди» было представлено 45 благотворительных фондов. Каждый мог стать их волонтером или оказать посильную помощь, сделав пожертвование. За время проведения фестиваля фондам удалось собрать почти 150 тыс. рублей.