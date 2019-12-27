Чаплин объяснил изменение правил РПЦ в крещении детей

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27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русский человек может подчиняться только огромной любви

Захар Прилепин, писатель
Наш человек широк. И все его страсти – огромны. Любить – так умереть за то, что любишь. Разлюбить – так вырвать из сердца навек. Подробности...

Впереди «ревущие двадцатые»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
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                 27 декабря 2019, 13:30
              Фото: Денис Кожевников/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              «Это часто обсуждаемая в приходах тема. Иногда священники отказывались поминать записки с грузинскими или сербскими именами», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Всеволод Чаплин. Так он прокомментировал решение Синода РПЦ исключить ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.

              «Сейчас просто зафиксировано то, что уже вошло в практику многих приходов. Поминальные записки с именами, принятыми у других православных народов, читаются так, как написаны. Причем иногда речь идет и о западных именах. Например, имя Женевьева относится к именам святых первого тысячелетия, которые являются православными, хоть и относятся к западной церкви», – пояснил Чаплин.

              Также он добавил: если креститься придет человек по имени Магомед или Владлен, ему будет предложено с помощью священника выбрать себе имя из числа православных святых. «Если имя не связано с православным святым, нужно искать аналог в православных святцах. При этом связь крещаемого с именем святого сохраняется», – подчеркнул протоиерей.

              В то же время профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко считает, что такое решение РПЦ подчеркивает универсализм церкви.

              «Русская церковь и непосредственно патриарх Кирилл всегда подчеркивали, что наша церковь не только для русских православных. Она объединяет множество разных народов, которые связаны с исторической Россией, с русским цивилизационным кодом», – сказал он газете ВЗГЛЯД. 

              Ранее в журналах заседания Синода появилось сообщение о недопустимости каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях).

              Под именами «в иных национальных звучаниях» понимаются созвучные имена, например: Иоанн – Джон, Иоанна – Жанна. Детей теперь можно крестить под именами святых других православных церквей.

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