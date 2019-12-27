Самолет «Иракских авиалиний» совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту

Самолет авиакомпании «Иракские авиалинии» успешно совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов после отказа автопилота, сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник сообщил, что самолет «успешно приземлился в 11.18 мск», передает ТАСС.

Самолет следовал рейсом Багдад – Минск. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что лайнер приземлился на запасном аэродроме.

Ранее в пятницу самолет Sukhoi SuperJet выкатился за пределы полосы в Шереметьево.