Умер третий обвинитель по делу Кевина Спейси

Третий человек, обвинявший американского актера Кевина Спейси в домогательствах, – норвежский писатель и бывший супруг принцессы Норвегии Ари Бэн скончался в среду, 25 декабря.

Подробности гибели писателя не известны, однако его менеджер сообщил, что тот покончил с собой, передает телеканал «360».

Тем временем сам Спейси опубликовал видео, в котором обратился к фанатам в образе своего героя Фрэнка Андервуда из культового сериала «Карточный домик».

«Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества, верно? Это был хороший год, за который я, к счастью, восстановил свое здоровье. В свете этих событий я внес несколько изменений в свою жизнь и предлагаю вам сделать то же самое», – сказал Спейси.

На кадрах он призывает «сразить своей добротой» недоброжелателей. На фоне этого смерть Ари Бэна стала выглядеть не на шутку жутковато. И еще более жутко, когда в Сети вспомнили еще две смерти обвинителей, указывавших на неприемлемое поведение Спейси или участвовавших в суде против него.

«Май: обвинитель Кевина Спейси попадает в аварию и умирает. Июль: второй обвинитель мистическим образом отзывает свой иск. Сентябрь: третий обвинитель умирает при неизвестных обстоятельствах. Сегодня: Ари Бэн, четвертый обвинитель, найдет мертвым. Они думают, мы настолько тупы?!» – написала одна из пользователей соцсетей.

«Значит, вчера Кевин Спейси сказал «убейте их добротой» в своем жутком рождественском ролике, а сегодня умирает уже третий человек, обвинивший его в сексуальном домогательстве? Окей. Просто уточняю», – написал другой пользователь.

«Если следователь скажет, что средством убийства была доброта – я буду очень удивлен», – с сарказмом ответили на этот пост.

В то же время большинство пользователей не видят связи между смертями обвинителей Спейси. Судебные разбирательства против актера продолжаются, так как осталось еще несколько обвинителей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что можно говорить о сворачивании борьбы с сексуальными приставаниями в США.