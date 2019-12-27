Очевидцы рассказали подробности крушения самолета в Казахстане

Очевидцы и пассажиры рассказали подробности крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, который в пятницу утром разбился рядом с аэропортом Алма-Аты.

«Круг сделал и упал на окраину, сразу за забором. Сейчас происходит разборка передней части фюзеляжа», – рассказал один из очевидцев, передает «Царьград».

Другой очевидец Денис Кривошеев рассказал, что по неизвестным причинам у самолета произошел прерванный взлет. Воздушную машину резко повело вправо, после чего самолет врезался в забор, а после – в дом, передает Рен ТВ

Еще один мужчина рассказал, что все произошло недалеко от взлетно-посадочной полосы. «Вон там взлетно-посадочная полоса. Он взлетел, получается, круг сделал и упал на окраину, сразу за забором», – пояснил мужчина за кадром, передает канал «360».

В свою очередь Telegram-канал Mash привел рассказ одной из пассажирок рейса Алма-Ата – Нур-Султан Гульнары Кошеновой.

«Начали взлетать, трясло сильно – кочки были. … Начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти, и в итоге столкновение какое-то было», – рассказала женщина.

По словам Кошеновой, она нагнулась и прикрыла голову, как требует техника безопасности. Потом пассажирка увидела дым и «что-то белое все заслонило». «В тряске начало все падать – багаж не багаж. Крики. Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали», – вспомнила женщина.

«Мы звонили в 911, как все случилось, потом в аэропорт. Аэропорт не знал, что это произошло. Сначала приехали двое секьюрити из аэропорта, пожарные, и только потом скорая. Очень долго ждали скорую. Было холодно, темно еще было, ничего не видно. Потом, когда приехали пожарные, они начали светить и мы увидели, что нет части самолета», – уточнила пассажирка.

По ее словам, после падения люди начали разбегаться в шоке. Было много крови. Сейчас рядом с упавшим самолетом стоят скорые, в аэропорту люди ждут информацию о летевших рейсом родственниках.

Напомним, самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с сотней человек на борту в пятницу вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было. По последним данным, погибли 14 человек, 35 пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных.

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