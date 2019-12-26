Названа причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве рассказали, как произошло возгорание на могиле музыканта Кирилла Толмацкого (Децла).

В ГБУ «Ритуал» сообщили телеканалу «360», что возгорание было замечено в 16.00 мск в четверг. Огонь удалось потушить собственными силами, после чего работники кладбища связались с родственниками рэпера и рассказали им о случившемся.

Как уточнили в ГБУ «Ритуал», пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения поклонников музыканта со свечами. «В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков», – сообщили в пресс-службе.

В ГБУ «Ритуал» пообещали, что помогут родственникам в восстановлении могилы при обращении в администрацию кладбища.

Ранее в четверг мать Децла Ирина Толмацкая сообщила, что неизвестные подожгли могилу музыканта. Также было опубликовано видео с места происшествия.