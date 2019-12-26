Гознак назвал российские банкноты очень чистыми

Утверждение о том, что денежные купюры являются «рассадником инфекции», некорректно применять к российским банкнотам, заявил пресс-секретарь АО «Гознак» Глеб Руденко.

В комментарии, поступившем в газету ВЗГЛЯД, отмечается, что вопросу «долговечности и безопасности банкнот в нашей стране уделяется большое внимание».

«Прежде всего, наличное денежное обращение в России является очень чистым. Отечественные стандарты по выводу ветхих банкнот из обращения находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, не допускается их переход в сильно ветхое состояние», – отметил Руденко.

Он пояснил, что для повышения антимикробных свойств бумаги при производстве российских банкнот используют специальные добавки-антисептики. Они же делают бумагу более долговечной.

«Препарат эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии, и даже некоторых насекомых. Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности», – заявил Руденко.

Он добавил, что в последнее время на отдельные номиналы российских банкнот наносят «специальное лаковое покрытие», создающее дополнительную защиту от загрязнения.

«Однако никакие технологии не повлияют на загрязненность и безопасность банкноты сильнее, чем ее владелец. При использовании и хранении банкнот следует избегать сырости и грязи, а после пользования банкнотами не стоит пренебрегать элементарными правилами гигиены – мыть руки», – заметил Руденко.

Ранее о возможности заболеть через деньги рассказали в Роспотребнадзоре – на купюрах вирусы, по данным ведомства, остаются в течение двух недель. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в комментарии газете ВЗГЛЯД прокомментировала эти данные Роспотребнадзора.