«Единая Россия» предложила инициативы в социальной сфере для послания президента

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия проработала несколько предложений и инициатив в социальной сфере, которые направили руководству администрации президента.

«Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат», – цитирует Турчака, сайт «Единой России».

Секретарь генсовета ЕР также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям – защита, забота и благополучие.

«Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям», – заключил Турчак.