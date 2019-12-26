Мать оставила трехмесячную дочь на обочине дороги в Кемерово

В Кузбассе задержана 36-летняя женщина, которая оставила свою трехмесячную дочь на дороге, подумав, что та умерла, сообщила пресс-служба СК по Кемеровской области и Кузбассу.

Сообщение о пропаже женщины с ребенком в Кемерово поступило 24 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Было установлено, что женщина уехала с дочерью на автомобиле, через несколько часов ее остановили полицейские на границе трассы города Кемерово-Томска, однако ребенка при ней не было. Девочка до сих пор не найдена. Мать же утверждает, что дочь поперхнулась.

«Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги. В ближайшее время планируется помещение подозреваемой в лечебное учреждение для установления ее психического состояния», – говорится в сообщении ведомства.

Продолжаются следственные действия для установления местонахождения ребенка и всех обстоятельств произошедшего.

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