«Продавец деревни» в Сибири объяснился по поводу объявления

Гендиректор «Сельского строительного комбината» Вадим Федяев, который ранее разместил объявление о продаже села Васильевка в Красноярском крае, заявил о несоответствии сообщений СМИ действительности.

«Продается уставной капитал предприятия, но не деревня с жителями. Стоимость 20 млн рублей. Мы таким образом стараемся привлечь инвестора на территорию, чтоб развивать ее. Объявление было неверно истолковано и подавалось не в полном объеме в СМИ», – сказал Федяев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что действительно часть домов принадлежит предприятию, однако, если продажа состоится, выселять жильцов не будут.

«Выселять никого не будут, естественно. Ведь даже если мы найдем инвестора, новому предприятию нужны будут работники. Это будут местные жители. Сейчас в деревне живет около 30 человек и чуть более 20 домов», – сказал Федяев, уточнив, что заинтересованность в приобретении уставного капитала уже есть.

Ранее сообщалось, что после публикации объявления о продаже села Васильевка в Красноярском крае представители бизнесмена в ответ на звонки жителей соседних районов заявили, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», в том числе выселить.