Синоптики рассказали о погоде в Москве

В четверг, 26 декабря, в столичном регионе будет облачно, в Московской области местами пройдут небольшие осадки, возможна гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер слабый.

Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

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