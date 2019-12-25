Волк загрыз кенгуру в Бельгии

В ночь на среду в коммуне Бален на севере Бельгии волк напал на загон с кенгуру, убив животное, пишет газета Soir со ссылкой на природоохранную организацию Landschap.

Подвергшиеся нападению кенгуру проживали в служившем им загоном саду рядом с домом владельца, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов Landschap и кампании Welkom Wolf («Добро пожаловать, волк»), нападение совершил волк Август, который во вторник был замечен в районе коммуны.

Согласно наблюдениям натуралистов, за прошедшие несколько недель хищник также задрал несколько овец, принадлежавших местным фермерам.

Представитель Landschap Ян Лос убежден, что на кенгуру напал именно волк. «Волк проскользнул под решеткой загона и утащил кенгуру», – сказал он.

Образцы ДНК с места нападения были переданы в Институт изучения природы и леса, которому предстоит подтвердить версию о набеге волков.