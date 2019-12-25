Путин уволил ряд руководителей силовых ведомств

Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН И МЧС. Кроме того, глава государства произвел ряд назначений в правоохранительных органах, говорится в тексте указа президента.

От своих должностей освобождены: замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Вячеслав Болгов; первый замруководителя СУ СК по Свердловскому краю Михаил Бусылко; замначальника ГУ МВД по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов; начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов; замруководителя ГУ криминалистики СК России, генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

Также президент освободил с занимаемых должностей начальника УВД на столичном метрополитене, генерал-майора полиции Николая Савченко; прокурора Омской области Анастаса Спиридонова и начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей более десяти генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.