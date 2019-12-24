Очевидцы рассказали о конфликте Винокуровой в СПЧ

На заседании Совета по правам человека при президенте произошел конфликт между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой совета Валерием Фадеевым. Очевидцы рассказали, что начался он с подачи Винокуровой.

Доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики (ВШЭ) Анита Соболева рассказала, что Винокурова опоздала на заседание, сообщает Ura.ru.

«Пришла и, как эмоциональный человек, начала требовать слово, несмотря на то, что мы обсуждали в тот момент другое. Фадеев спокойно попросил ее не прерывать выступление другого оратора. После этого она выбежала из комнаты, а через какое-то время вернулась и начала говорить, что к ней еще нигде так по-хамски не относились. Мы все удивились, потому что это было просто на пустом месте», – объяснила Соболева.

Она подчеркнула, что единственное столкновение с Фадеевым у Винокуровой было из-за ее попытки выступить вне очереди.

Президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко также подтвердил, что конфликта из-за вопроса Винокуровой президенту, как об этом заявила она сама, не было.

«Шло заседание президиума, Винокурова пыталась высказаться вне очереди, а Фадеев ее достаточно строго осадил. Больше ничего не было. Ее вчерашнее интервью меня по-человечески возмутило, поскольку человек с таким статусом не может спекулировать такими вещами с такой легкостью», – сказал он.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что давно знаком с Екатериной Винокуровой и уважает ее, однако осудил ее поведение, сообщает «Федерал Пресс».

«Она хороший человек и профессионал. Мы по-доброму к Кате относимся, где-то как к ребенку. Но это уже перебор», – сказал Кабанов.

Он добавил, что Валерий Фадеев на Винокурову «не орал», а первым замечание по регламенту ей сделал журналист Леонид Никитинский.

«Вообще мне сложно представить, чтобы Валерий Фадеев на кого-то кричал. Возможно, какие-то другие проблемы, эмоции, нервный срыв стали причиной такой реакции Екатерины Винокуровой. Я бы не хотел об этом думать, но похоже на попытку самопиара. У нас сохранились аудиозаписи того заседания. Такого в Совете раньше не было», – отметил Кирилл Кабанов.

Глава СПЧ Валерий Фадеев также ответил на обвинения Винокуровой в том, что он якобы критиковал ее за вопросы президенту России Владимиру Путину, сообщает «Газета.ру».

«Что касается вопроса про Беслан, он и предложения по нему были поддержаны членами президиума СПЧ и мною. Откуда взялась история про то, что Екатерину хотели наказать за этот вопрос, мне неизвестно», – сообщил Фадеев.

На вопрос о том, блокировалась ли передача документов президенту, Фадеев ответил отрицательно.

«Нет, у меня никаких документов нет, которые Винокурова собиралась передавать президенту. Другие предложения и доклады, подготовленные членами Совета, большинство уже переданы моими письмами. Что-то еще в работе. Все материалы будут переданы, безусловно», – пояснил он.

На вопрос о том, обсуждается ли исключение Винокуровой из СПЧ, глава Совета заявил: «Это фантазии, не знаю чьи». На вопрос о том, кричал ли он на журналистку, Фадеев сообщил: «Почитайте, есть уже комментарии моих коллег-членов СПЧ».