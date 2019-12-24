Путин попросил учитывать при развитии армии позицию соседей, сносящих памятники советским воинам

Президент Владимир Путин заявил, что российская армия в ходе развития должна принимать во внимание позицию соседей, которые сносят памятники Красной армии.

«Хочу вот что отметить, что именно такие люди, как те, которые вели переговоры с Гитлером, – именно такого сорта люди сегодня сносят памятники воинам-освободителям: воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. Вот это их последователи», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что этот фактор необходимо учитывать при строительстве Вооруженных сил России.

Ранее Путин на коллегии минобороны заявил, что резолюция Европарламента, которая практически ставит на одну доску СССР и гитлеровскую Германию, является «полным бредом».

До этого он признался, что его задела резолюция Европарламента, в которой вина на развязывание Второй мировой войны возлагалась в том числе на СССР, а в ходе пресс-конференции назвал решение ЕП неприемлемым и некорректным.