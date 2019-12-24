Лукашенко предложил помощь российским спортсменам на Олимпиаде

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова помочь «чистым» российским спортсменам на новых Олимпийских играх.

«Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян», – сказал Лукашенко в эфире «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

Белорусский президент добавил, что Россию вопросами допинга в спорте «ставят на колени», по его мнению, это неправильно, так как «допинг есть везде».

«Когда они отнекиваются, это противно слушать, потому что допинг есть везде. Но в чем россияне правы, руководство России – а что, это российские изобретение? Вы посмотрите на некоторых спортсменов, даже вы, как человек, интересующийся спортом, вы знаете их, и знаете, что без этого допинга они такие бы результаты не показали, но к ним нет... И если даже где-то, то их по попе похлопают, как ребенка, смотри, больше не допускай. А Россию на колено наклоняют, это неправильно», – сказал президент.

Он также призвал наказывать отдельных спортсменов, и не принимать меры против «чистых» атлетов.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Исполком Олимпийского комитета России единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом ВАДА по лишению РУСАДА статуса соответствия.