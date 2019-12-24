Власти Красноярска объяснили отсутствие зрителей на «самой грустной вечеринке»

Администрация Красноярска объяснила, почему аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки выступают на площадке в одном из городских парков без публики.

Ролик с аниматорами залили в Сеть под названием «Самая грустная вечеринка на планете походит в Красноярске». На видео играет музыка и видна сцена, на которой танцуют люди в костюмах. Однако ни около сцены, ни в самом парке нет ни одного зрителя, кроме снимавшего все происходящее, сообщает «360».

В администрации города объяснили эту «грустную вечеринку». По словам сотрудника пресс-службы администрации Красноярска, в городе пройдет чемпионат России по фигурному катанию. В связи с этим в городе создали несколько фан-зон, где разные артисты будут проводить конкурсы, ярмарки и разыгрывать билеты на открытие чемпионата.

Само мероприятие начнется 24 декабря, но фан-зоны «открыли немного заранее для создания праздничного новогоднего настроения у горожан». «Не во всех фан-зонах сейчас, к сожалению, очень много народа», – сказали в администрации города.

В пресс-службе пояснили, что в городе в настоящее время довольно холодно и открытие площадок пришлось на рабочие дни, поэтому не все жители успели их посетить. Несмотря на это, аниматоры все равно работают.