Матвиенко призвала «гнать в шею» чиновников за хамство

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увольнять чиновников за оскорбление граждан. По ее мнению, необходимости в принятии закона об ответственности нет.

«Чиновник – это наемный государственный служащий, которого нанимают граждане, налогоплательщики, для того чтобы он выполнят ту работу, которая ему поручена, оказывал услуги населению в той или иной сфере. Поэтому ну вообще не сочетаются государственный служащий, чиновник и который хамит, грубит и оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Понимаете, гнать в шею», – сказала Матвиенко, передает РИА «Новости».

При этом она уточнила, что оскорблять нельзя никого: ни чиновникам граждан, ни гражданам чиновников. «Это вопрос внутренней культуры. Если она есть, она есть. А если ее нет, никаким законом ее не привьешь», – добавила Матвиенко.

По ее мнению, принципиальным моментом в таких ситуациях является вопрос кадровой политики. «Я не считаю необходимым принимать какие-то дополнительные нормы. У нас есть статьи соответствующие: за оскорбление, за унижение. Их надо применять, если в этом есть необходимость», – полагает Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании СПЧ поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Поле этого СПЧ начал подготовку поправок.