Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 4–6 градусов, по Подмосковью – от 2 до плюс 7 градусов.

Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается от 0 до 5 градусов.