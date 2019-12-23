Лавров заявил бессовестном перевирании истории странами Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад ради собственной выгоды начинает перевирать историю, в том числе в вопросах о роли СССР во Второй мировой войне, об этом глава МИД России сказал во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы наблюдаем последние годы, причем (это, – прим. ВЗГЛЯД) началось задолго до событий февраля и марта 2014 года, как начинается настоящая историческая агрессия против нашей страны. Обвиняют нашу страну, наш бывший Советский Союз, в котором все республики много сделали для победы над фашизмом, чуть ли не в том, что мы вместе с Гитлером несем равную ответственность за развязывание Второй мировой войны», – приводит слова министра ТАСС.

«Я считаю, что та дискуссия, которая последние годы разворачивается, – она стимулирована нашими западными коллегами. Потому что если они начинают без зазрения совести перевирать историю, если они хотят в истории видеть только то, что выгодно им, и молчать про то, что их предшественники делали на своих высоких постах накануне Второй мировой войны, да еще и сразу после Первой мировой войны, то, наверное, единственным ответом на это является углубление в источники, документы», – добавил глава российского МИДа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки искажения правды о Великой Отечественной войне не прекращаются.