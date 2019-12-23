Сержантов приговорили за избиение до смерти рядового в Приморье

Суд в Приморье приговорил к десяти и шести годам заключения двух бывших младших командиров, обвиненных в избиении до смерти рядового.

Как говорится в сообщении на сайте Главного военного следственного управления, коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. Уссурийский гарнизонный военный суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на десять и шесть лет, говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданский иск сестры погибшего, взыскав с осужденных 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

21 марта 2018 года сержанты получили приказ доставить в полевой лагерь, где находилось подразделение, рядового-контрактника, не явившегося в этот день в часть. Обнаружив военнослужащего пьяным в квартире, младшие командиры довели до него приказ. Когда рядовой отказался его выполнить, они и избили контрактника. В тот же день потерпевший скончался от полученных травм.