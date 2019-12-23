Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

В целом в Московском регионе днем будет облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. В столице температура воздуха 6-8 градусов выше нуля, по области – 3–8 градусов тепла.

В Москве до 23.00 понедельника объявлен желтый уровень природной опасности из-за тумана. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 21.00 понедельника, передает ТАСС.

Ночью погода не изменится. В Москве температура составит 4–6 градусов выше нуля, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов тепла.