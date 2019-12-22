В Париже умер французский модельер Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в Париже на 87-м году жизни, сообщает портал France Info.

Унгаро родился в Экс-ан-Провансе (Франция) 13 февраля 1933, с 1956 года жил в Париже. Учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага, передает РИА «Новости».

Вместе с художницей Соней Кнапп в 1965 году открыл собственный дом моды в Париже. Мир моды покинул в 2004 году.

Одежду Унгаро носили Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Мари-Элен де Ротшильд.