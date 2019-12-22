Пушков назвал американские СМИ «чемпионами по ерунде»

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22 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Судьба газового транзита в Европу определена еще на пять летФото: Стрингер/РИА Новости
Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Каковы параметры этого соглашения, на какие уступки и почему была вынуждена пойти Россия – и какие результаты в итоге получили все стороны конфликта, включая европейские страны – получатели газа? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Открыт сезон в контактном зоопарке детей

Елена Кондратьева, журналист
Дети, живущие в семье, видят причинно-следственные связи: я хожу в школу, родители идут на работу, зарабатывают деньги, на которые дарят подарки. Эти подарки напоминают о родственниках, а значит, имеют не только финансовую, но и моральную ценность. У детей, лишенных жизни в семейном цикле, такой взаимосвязи нет. Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Обсуждение: 17 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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              Пушков назвал американские СМИ «чемпионами по ерунде»

              22 декабря 2019, 19:10

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Российский сенатор оценил публикации в американских СМИ, которые нашли пророссийскую пропаганду в видео с идеями для украшения дома.

              «Еще какая-то ерунда в американских СМИ… Как будто ее не хватает. Чемпионы по ерунде», – написал Пушков в своем Twitter.

              Так он прокомментировал публикацию MSNBC, где пятиминутные ролики российских компаний о том, как украсить дом своими руками, названы «пророссийской пропагандой».


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