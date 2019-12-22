Пушков назвал американские СМИ «чемпионами по ерунде»

Российский сенатор оценил публикации в американских СМИ, которые нашли пророссийскую пропаганду в видео с идеями для украшения дома.

«Еще какая-то ерунда в американских СМИ… Как будто ее не хватает. Чемпионы по ерунде», – написал Пушков в своем Twitter.

Так он прокомментировал публикацию MSNBC, где пятиминутные ролики российских компаний о том, как украсить дом своими руками, названы «пророссийской пропагандой».