Умер актер Тони Бриттон

Британский актер и режиссер Тони Бриттон умер на 96-м году жизни, сообщила его дочь Ферн Бриттон.

«Наш отец, Тони Бриттон, умер сегодня рано утром. Великий актер и режиссер», – передает ее слова RT.

Он известен по ролям в фильмах «Операция Амстердам», «Воскресенье, проклятое воскресенье», «День Шакала».