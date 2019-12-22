Пожарные потушили открытый огонь на уфимском заводе «Нефтехим»

Пожарные ликвидировали открытое горение на уфимском опытном заводе «Нефтехим», площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

«Пожар локализован в 08.44 мск на площади 2 тыс. кв. метров. В 10.50 мск открытое горение ликвидировано», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

По предварительным данным, пожар произошел в ходе технологического процесса: перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы.

«Предварительно установлено, что в ходе технологического процесса загорелось вещество, которым обрабатывают внутреннюю сторону труб от коррозии. Возможно, реагент перегрелся. Находившиеся на месте в момент происшествия эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал», – рассказал РИА «Новости» заместитель председателя комитета по ЧС Башкирии Александр Лопухов.

В результате пожара огнем повреждены производственное здание и склад сырья готовой продукции. В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось, что МЧС увеличило группировку, участвующую в ликвидации пожара, до 140 человек и 47 единиц техники.

Пожар возник утром в воскресенье на площади 1,6 тыс. кв. метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовали пожарный поезд.

На месте происшествия, по данным главка МЧС, работают три передвижные лабораторий. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. До границы с жилым сектором 1 км, жалоб от населения не поступало.