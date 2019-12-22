Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

В Москве днем будет от 3 до 5 градусов тепла. В ночные часы температура останется на том же уровне, передает ТАСС.

В Подмосковье днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла. В ночь на понедельник температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 740 мм ртутного столба.