Полицейского застрелили в Саратове

В Саратове лейтенант полиции, получивший огнестрельное ранение, скончался в больнице, сообщили в региональном главке МВД.

В МВД сообщили, что госпитализированный полицейский «скончался от обильной кровопотери», передает РИА «Новости».

Как рассказали в главке, 28-летний сотрудник ППС остановил двух мужчин. Один из них выстрелили в полицейского.

Задержаны «двое граждан 1979 и 1987 годов рождения», изъят «предмет, похожий на пистолет». Открыто уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Местное информационное агентство «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник сообщало, что полицейский пытался задержать подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

20 декабря охранник «Транснефти» пострадал в перестрелке у нефтепровода под Санкт-Петербургом.