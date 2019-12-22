Митрохин захотел потеснить ресторан Канделаки

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил о недовольстве москвичей рестораном «Тинатин», который связывают с именем медиаменеджера, телеведущей Тины Канделаки.

«Тина, потеснитесь!» – призвал Митрохин в Facebook.

По его словам, «жители дома 58 по Плющихе сильно утеснены рестораном «Тинатин», что у них по соседству», так как ресторан «паркует своих клиентов на придомовой территории».

Митрохин сообщил, что после его вмешательства удалось «добиться изгнания незаконного парковщика, который распоряжался шлагбаумом дома 58 как своей собственностью», теперь необходимо «перенести шлагбаум поближе к Плющихе, чтобы никто, кроме жителей не мог пускать машины на их территорию».

Он рассказал, что «какие-то чиновники запудрили людям мозги, утверждая, что у них теперь «электронный дом» и все вопросы по нему они могут решать только путем электронного голосования».

Митрохин заверил, что после того, как будет реализован «план по возвращению отобранной территории», ресторану «имени Тины Канделаки придется немного потесниться».