Синоптики рассказали о погоде в Москве

В субботу, 21 декабря, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, по области местами пройдут небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 1-3 градусов, по Подмосковью – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

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