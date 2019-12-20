Олимпийский чемпион по боксу вступился за Сталина перед Губерниевым

Свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев раскритиковал телеведущего Дмитрия Губерниева после его заявления об Иосифе Сталине.

«Губерниев – известный телеведущий. Кто-то любит его за экспрессию, а я, например, его не перевариваю и делаю телевизор потише, когда смотрю трансляции с его участием. Дима Губерниев говорит неправду о великом человеке, благодаря которому мы все живем в мире. Есть официальный журнал приемов, который вел секретарь Иосифа Сталина. В нем говорится, что в первые дни войны, с 21 по 24 июня, когда решалось практически все, Сталин работал по 20 часов в сутки», – заявил Мехонцев «URA.ru».

Мехонцев считает, что именно Сталинпринял важнейшие решения о начале эвакуации крупнейших предприятий на восток страны, о развертывании резервного фронта в составе шести армий и заложил основу антигитлеровской коалиции.

«Было безумно тяжело, немцы рвали нашу оборону на всех фронтах. Но именно Сталин в те трагические дня своей уверенностью в победе объединил страну», – сказал спортсмен.

Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев обвинил советского вождя Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.