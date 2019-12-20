Число вероятных жертв подозреваемого в педофилии французского хирурга увеличилось до 349

Число жертв французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних», увеличилось до 349 человек, сообщил портал France Info со ссылкой на прокуратуру.

Прокурор города Лорьян Лорелин Пейрефит заявила, что Ле Скуарнек подозревается в насилии и домогательствах в отношении 349 детей за 30 лет работы. Она уточнила, что по некоторым фактам уже истек срок давности. «Прокуратура Лорьяна ведет методичную работу, чтобы проверить, на какие и сколько фактов влияет срок давности», – пояснила прокурор, сообщает РИА «Новости».

Показания уже дали 229 человек, жалобы подали 197. Расследование дела против врача было начато в 2017 году. В марте он пойдет под суд по обвинению в изнасилованиях и домогательствах в отношении четырех несовершеннолетних.



В 2005 году хирург уже был судим за хранение порнографии со сценами сексуального насилия над детьми, однако это не помешало ему продолжить работу детским хирургом.