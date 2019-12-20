Глава Пентагона призвал не выпускать Турцию из поля зрения НАТО

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турцию необходимо держать ближе к союзникам по НАТО, при этом штаты отказывают Анкаре в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

«Они (турецкие власти, – прим. ВЗГЛЯД) приняли С-400. Это означает, что они не получат F-35. <...> Нам нужно держать их (Турцию, – прим. ВЗГЛЯД) ближе к НАТО», – приводит ТАСС слова главы Пентагона.

Ранее Эспер прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о закрытии авиабазы Инджирлик для США, если Вашингтон введет санкции против Анкары.

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