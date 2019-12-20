Экс-директора по инвестициям банка «Восточный» отправили под домашний арест

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НОВОСТЬ ЧАСА:В ДТП с автобусом в Оренбуржье погибли четыре человека
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Российская экономика заканчивает с советским наследием
Путин не простил Ленину развала России
Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии
США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту
В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив
Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев
Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
Барышня в кресле премьера – это просто для красоты
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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Русский – значит красный
Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток
Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудиторииПодробности...
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
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