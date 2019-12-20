Экс-директора по инвестициям банка «Восточный» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Главным фигурантом этого дела является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

«Суд постановил избрать меру пресечения Цакунову в виде домашнего ареста на срок до 13 января. Также суд постановил наложить на него ограничения, в том числе на пользование интернетом и на общение с иными лицами, кроме близких и адвокатов», – зачитала решение судья, передает ТАСС.

Цакунов подозревается в переводе денег банка на другие счета. Обвинение ему пока не предъявлено, передает РИА «Новости».

«Участники незаконно выводили имущество банка на зарегистрированные и возглавляемые подставными лицами фирмы, а затем выводили на другие счета», – уточнил следователь.

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще нескольких сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров были отправлены в СИЗО.

Однако позже Кордичев, признавший вину и давший показания на других фигурантов, а также Калви и Дельпаль были переведены под домашний арест.