Заявочную компанию конкурса «Мастера гостеприимства» продлили

Заявочную компанию конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – продлили до 29 декабря 2019 года.

Для участия в этом всероссийском конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте проекта https://welcomecup.ru/, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В настоящее время на конкурс подано уже более 15 тыс. заявок из всех 85 регионов России. Самыми активными из них стали Республика Башкортостан и Крым, Москва, Санкт-Петербург и Новгородская область. 65,3% участников конкурса – женщины, 34,7% - мужчины. Заявки присылают люди разных возрастов и профессий, что лишний раз доказывает, что сфера гостеприимства открыта для всех желающих, которые готовы испытать свои возможности. В связи с высокой активностью участников мы приняли решение продлить регистрацию на конкурс до 23:59 (по московскому времени) 29 декабря, чтобы дать возможность всем представителям индустрии гостеприимства успеть подать заявку», – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Мы получаем заявки от людей из абсолютно разных областей отрасли. Примерно треть участников являются руководителями направлений, управляющими, креативными директорами и владельцами бизнеса. Одно или несколько высших образований имеют 65,6% участников, у 19,9% участников среднее и средне-специальное образование, – рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин. – Мы хотим предоставить шанс как можно большему количеству людей, которые намерены раскрыть свои таланты и заявить о себе в индустрии гостеприимства. Любой конкурс – это саморазвитие. Только поняв свои возможности и найдя в себе силы перешагнуть барьер, ты будешь развиваться, в том числе профессионально. Наш конкурс для тех, чья жизнь неразрывно связана с туризмом и гостеприимством – лучшей профессией на земле».

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса http://welcomecup.ru/, заполнить до 29 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

Принять участие в конкурсе, побороться за призы и получить грант на реализацию собственного проекта могут все желающие, главное условие – участник должен быть гражданином России, достигшим 18 лет. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.

Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии.

Участники также смогут выиграть путевки в пятизвездочный отель MRIYA RESORT & SPA, бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, ценный приз от компании METRO Cash&Carry, сертификаты от академии Слетать.ру и многое другое.