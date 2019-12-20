Политик с неонацистским прошлым покинул партию Меркель

Политик с неонацистским прошлым 29-летний Роберт Меритц заявил о решении выйти из партии канцлера Ангелы Меркель – Христианско-демократического союза – после ультиматума однопартийцев.

Меритц является депутатом районного собрания в городе Кетен земли Саксония-Анхальт. В пятницу он подал заявление с просьбой «о прекращении всех внутрипартийных полномочий и немедленном выходе из ХДС». При этом политик отмечает, что глубокого разделят и в полном объеме представляет ценности ХДС, но считает такое решение необходимым для самой партии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

«Для того, чтобы предотвратить дальнейший ущерб партии и снизить накал политических дискуссий, я тем самым хочу пойти на этот личный шаг. Иногда необходимо задумываться об истинных приоритетах в жизни», – заявил политик, объясняя свое решение.

Меритц – психотерапевт и персональный тренер, оказался в центре политического скандала после того, как в социальных сетях начали обсуждать его татуировку с символом «черное солнце», популярным среди неонацистов. Вскоре стало известно, что политик был связан с неонацистами, участвовал в 2011 году в качестве организатора в неонацистской демонстрации, кроме того, был запечатлен на фотографии с участниками неонацистской группировки «Баррикады».

После этого земельное правление ХДС выдвинуло ультиматум, потребовав от Меритца до 27 декабря дать полное разъяснение относительно «активности и связей в правоэкстремистских кругах». Кроме того, в партии призвали Меритца избавиться от вызвавшей споры татуировки.

Скандал вызвал большой резонанс также и потому, что районное отделение ХДС не спешило с осуждением политика и не стало сразу дистанцироваться от него, что вызвало критику со стороны Социал-демократов и Зеленых – партнеров ХДС по коалиции в земле Саксония-Анхальт. В результате только высшее руководство партии в регионе приняло решительные меры против неоднозначного политика, который состоял в партии с 2018 года.