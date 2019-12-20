Суд обязал снести комплекс Loft River на берегу Москвы-реки

Тушинский суд Москвы обязал снести комплекс апартаментов Loft River у Москвы-реки и Сходни, сообщил представитель природоохранной прокуратуры.

Проверка природоохранной прокуратуры установила, что эти здания построили незаконно в границах особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий», пояснил представитель ведомства, передает ТАСС.

Ранее на этом месте были два одноэтажных склада 1970 года постройки общей площадь 1,1 тыс. кв. метра и здание КПП, числившееся за ЗАО «Пост-М».

В 2013-2015 годах на этом месте возвели апартаменты клубной резиденции Loft River, это два пятиэтажных нежилых строения общей площадью 6,1 тыс. кв. метра и двухэтажное здание.

«Объекты возведены в отсутствие разрешения на строительство, положительного заключения государственной экологической экспертизы и иной разрешительной документации», – добавили в природоохранной прокуратуре.

Застройка нарушила режим охраны природно-исторического парка, изменен вид разрешенного использования земельного участка, увеличена антропогенная нагрузка на особо ценные компоненты природной среды.

В 2018 году ведомство подало иск в суд о признании зданий самовольной застройкой и ее сносе. На застройщиков возложили ответственность по сносу объектов.