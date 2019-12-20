«Волонтеры-медики» помогли ставропольским пенсионерам серьезнее относиться к здоровью

Взгляд
20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              «Волонтеры-медики» помогли ставропольским пенсионерам серьезнее относиться к здоровью

              20 декабря 2019, 13:10

              Текст: Иван Абакумов

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              В станице Константиновской на Ставрополье прошел праздник спорта и здоровья для пенсионеров из сел края. Спортивный фестиваль должен был стать «финальным аккордом» проекта «ЗОЖ 55+», но запрос на продолжение оздоровительной программы настолько велик, что проект решили продолжить. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала руководитель проекта «ЗОЖ 55+» Любовь Хенкина.

              «Праздник спорта и здоровья, который прошел в Константиновской близ Пятигорска включал себя все то, чем участники проекта – «наши бабушки и дедушки», как мы их называем – занимались в течение оздоровительного курса, начиная с сентября. У нас был марш здоровья – скандинавская ходьба по живописному лесу на берегу реки Подкумок. Были танцы, в данном случае, кавказские танцы – наши бабушки продемонстрировали то, чему их научили на тренировках. Прошли спортивные занятия с гантелями, с шарами, и другими спортивными снарядами, которые мы купили по проекту», – рассказала руководитель проекта «ЗОЖ 55+» Любовь Хенкина.

              Авторы проекта – активисты ставропольского отделения движения «Волонтеры-медики» подготовили в местном ДК увлекательную культурную программу для более чем сотни участников и участниц проекта, жителей близлежащих сел.

              Напомним, что проект «ЗОЖ 55+» получил президентский грант в размере 490 тысяч рублей. «В крае работают Клубы здоровья для пожилых людей, в основном, в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод и в Ставрополе. Но сельские жители практически не вовлечены в данное направление работы», – поясняли представители «Волонтеров-медиков» в заявке на грант.

              В экспериментальном режиме проект стартовал весной 2018 года в Пятигорске – это было еще до получения гранта, рассказала Любовь Хенкина. «Позже возник запрос на то, мы чтобы проводили наши встречи в трех точках, и уже не один, а два раза в неделю», – добавила руководитель проекта. Поддержка от Фонда президентских грантов помогла развернуть работу, результатами которой можно по праву гордиться, подчеркнула собеседница.

              «На каждом спортивном занятии по проекту, до и после тренировок, работает мобильный кабинет здоровья. Мы проверяем давление у наших бабушек и дедушек, проверяем уровень холестерина, глюкозы, взвешиваем – и сравниваем показатели в динамике. На финальном мероприятии мы отмечали динамику в сравнении с началом занятий (а они начались в сентябре). Честно говоря, не только сами бабушки, но и мы сами удивились тому, насколько хорошими оказались результаты. Участницы и участники проекта рассказывали, что, например, перестали пить таблетки от давления, или сократили их число, рассказала собеседница.

              «Думаю, этого удалось добиться благодаря грамотной работе: врачи и провизоры, которые помогали нам в этом проекте, объясняли, как грамотно принимать тот или иной препарат при высоком давлении или сахарном диабете. Ведь, к сожалению, не всегда в больницах и поликлиниках правильно объясняют», – заметила Хенкина.

              «Видимо, благодаря этим комплексным усилиям, участники проекта стали более ответственно относиться к собственному здоровью», – подчеркивает руководитель проекта «ЗОЖ 55+».

              «Предполагалось, что праздник здоровья в Константиновке будет финальным мероприятием проекта, – рассказала руководитель проекта Любовь Хенкина. – Но проект продолжается, потому что есть огромный запрос, и не только в селах, но и в городах».

              «То, что в Константиновской будут продолжаться наши занятия – это для нас очевидно, – поделилась планами Хенкина. – Будем работать с пенсионерами в Предгорном районе, и совместно с местным отделением «Волонтеров-медиков» откроем еще семь пунктов, из них – три сельских. К нам обратились люди и из Красногвардейского района. Это очень отдаленный район Ставропольского края, его даже не было в заявке на грант, но теперь мы поняли: поскольку есть запрос, и есть люди, готовые помогать, мы сможем работать и там».


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