Бесплатные елки начали раздавать в Ленобласти

Жители Ленинградской области в местных лесничествах могут до конца новогодних каникул получить по одной бесплатной елке на человека, сообщили в Рослесхозе.

«В Ленинградской области вплоть до 10 января можно получить одну ель бесплатно – с гражданами заключается соответствующий договор купли-продажи с нулевой ставкой. Ограничение – одна елка не выше трех метров на человека», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом, например, в Тверской области диапазон цен на елки в зависимости от высоты деревьев составляет от 14,16 до 140,14 рублей за дерево, в Свердловской – от 47,72 до 238,63 рублей, в Московской области – от 21,40 до 187,25 рублей.

«Некоторые субъекты Российской Федерации предоставляют возможность не просто приобрести елку, но и самому срубить ее на основании договора купли-продажи лесных насаждений», – рассказали в Рослесхозе.

Там уточнили, что на оптовую заготовку деревьев этот регламент не распространяется.

Напомним, ранее Роскачество рассказало, какая елка является более экологичной.