ВАДА назвало самых злостных нарушителей антидопинговых правил

Итальянские спортсмены в 2017 году нарушали антидопинговые правила в два раза чаще россиян, говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), опубликованном на сайте организации.

В 2017 году итальянцы нарушали правила 171 раз. Вторыми по этому показателю стали французы (128), третьими – американцы (103). Россияне в этом списке занимают пятое место (82), передает ТАСС.

Всего за 2017 год было выявлено 1тыс. 804 нарушения. В 2016 году WADA выявило 1тыс. 595 подобных случаев.



Отмечается, что всего за 2017 год было взято 245 тыс. 232 пробы, из которых 2 тыс. 746 оказались положительными. Чаще всего антидопинговые правила нарушали в бодибилдинге (266 случаев), следом идут легкая атлетика (242), велоспорт (218), пауэрлифтинг (101), футбол (78), борьба (57), регби (54), бокс (49) и водные виды спорта (32).

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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