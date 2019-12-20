Глава Алтая посетил школу, про которую рассказали Путину

Глава республики Алтай Олег Хорохордин посетил национальную школу №7 в Горно-Алтайске, про которую на пресс-конференции в четверг рассказали президенту Владимиру Путину.

«Седьмая школа по всей стране звучит уже пять лет. Ее надо построить. Мы в этом году дополнительно деньги из республиканского бюджета выделяли, потому что в здании, где размещается школа, протекала крыша, есть и другие проблемы. Нужна новая современная школа», – заявил Хорохордин, передает РИА «Новости».

В свою очередь, директор школы Нина Чуйчина рассказала, что с гордостью и волнением слушала в прямом эфире, как мама одного из учеников школы Эмина Кудачина задала Путину вопрос о строительстве нового здания, и президент ответил положительно.

«Из стен нашей школы вышли прекрасные люди – чемпион мира (по боевому самбо) Степан Кобенов, музыканты Добрыня Сатин, Эмиль Толкочеков, Андрей Модоров и многие другие, прославляющие не только Республику Алтай, но и Россию. Они не просто закончили нашу школу, но и приводят к нам своих детей, доверяют нам их образование. Спрос на нашу школу растет, но мы не можем принять всех желающих из-за нехватки места. Теперь уверены, что дело сдвинется», – рассказала она.

По словам Хорохордина, решение о строительстве школы президент Владимир Путин принял еще в 2014 году, деньги выделялись из резервного фонда. Однако тогда руководство республики отказалось от финансирования, поскольку, по условию использования средств, их необходимо было освоить в течение того же календарного года. В настоящий момент строительство этой школы включили в национальный проект «Образование», но на 2021-2022 годы.

«Территория у нас горная, сейсмоопасная, потому средств на строительство нужно больше. … Уверен, что приступим к строительству уже в следующем году», – отметил глава республики.

Алтайская журналистка и мама школьника в ходе большой пресс-конференции рассказала Путину, что единственная в Горно-Алтайске школа, где идет изучение алтайского языка, располагается в арендованном здании. Президент обещал сохранить и восстановить школу.

С 1991 года городская школа №7 работает в арендуемом приспособленном помещении, которое построено в 1926 году. Образовательное учреждение реализует программы с учетом этнокультурной составляющей с преподаванием алтайского языка и алтайской литературы. В школе обучается порядка 800 детей.